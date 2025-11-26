Logo Tgcom24
Politica
È polemica

A Genova l'educazione sessuo-affettiva si insegnerà già all'asilo

Si comincia il prossimo gennaio quando circa 300 bambini, tra i 3 e i 6 anni, molti ancora alle prese con ciucci e pannolini, entreranno a far parte di questo nuovo modello "alternativo", come lo ha definito la sindaca Silvia Salis

di Alessandro Tallarida
26 Nov 2025 - 19:56
01:40 

A Genova l'educazione sessuo-affettiva, come viene chiamata, si insegnerà già all'asilo. Si comincia il prossimo gennaio quando circa 300 bambini, tra i 3 e i 6 anni, molti ancora alle prese con ciucci e pannolini, entreranno a far parte di questo nuovo modello "alternativo", come lo ha definito la sindaca Silvia Salis. Così alternativo da sollevare inevitabili polemiche.

genova
silvia salis