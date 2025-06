A Gaza si muore di fame e sete: la disperazione nei campi tendati

Una mensa per i poveri ha distribuito cibo in un campo tendato nella città di Gaza: ma i palestinesi lottano per procurarsi da mangiare a causa del blocco e dell'operazione militare in corso da parte di Israele. I palestinesi in tutta la Striscia di Gaza sono sempre più disperati, poiché quasi tre mesi di chiusura dei confini da parte di Israele hanno portato il territorio sull'orlo della carestia. La zuppa calda distribuita sabato non è stata sufficiente a sfamare tutti coloro che sono arrivati, sia dall'interno che dall'esterno del campo, poiché le persone si sono accalcate nel punto di raccolta. “Il cibo è molto scarso e si vede il caos”, ha detto all'Associated Press Mohammad Misleh, padre di sette figli che vive nel campo.