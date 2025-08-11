A Gaza non si fermano i combattimenti dopo le parole di Netanyahu, uccisi 5 giornalisti

"Questa è la mia volontà e il mio messaggio finale. Se queste parole vi giungono, sappiate che Israele è riuscito ad uccidermi e a mettere a tacere la mia voce".

Sono le parole di Anas Al Sharif, 28 anni, il più importante corrispondente di Al-Jazeera a Gaza, ucciso questa notte da un attacco mirato dell'IDF, insieme al collega Mohammed Qreiqeh e tre cameramen. I cinque stavano riposando in una tenda di fronte all'ospedale Al-Shifa di Gaza City, quando sono stati colpiti dal raid israeliano. "L'assassinio è stato l'ennesimo attacco premeditato alla libertà di stampa" - ha dichiarato il Comitato internazionale per la protezione dei giornalisti, ricordando che l'IDF ha ucciso 200 reporter dall'inizio della guerra, ma lo Stato ebraico rivendica l'attacco, sostenendo che al-Sharif era a capo di una cellula di Hamas.

