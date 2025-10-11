A Gaza è il giorno degli aiuti umanitari

"Siamo pronti a inondare Gaza di aiuti". A dirlo sono le organizzazioni umanitarie e il World Food Programme. Dopo la festa e la gioia per l'entrata in vigore del cessate il fuoco, nelle prossime ore è attesa nella Striscia l'entrata di quei camion carichi di cibo, acqua, medicine e carburante bloccati per mesi da Israele. Nell'attesa, continua il cammino della marea umana verso nord. A piedi, in bici, su un camion o su carretti trainati da asini, sono decine di migliaia i gazawi che stanno tornando in quello che resta delle loro case dopo essere scappati dalle bombe.