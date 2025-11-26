Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
foto virali

A fuoco i grattacieli di Hong Kong, le immagini simbolo della disperazione di un sopravvissuto

Intanto il bilancio è stato aggiornato a 13 morti

26 Nov 2025 - 15:46
00:28 

Sono saliti a 13 i morti a Hong Kong nell'incendio divampato in un complesso residenziale. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, precisando che 9 persone sono state dichiarate morte sul posto e altre 4 dopo il trasporto in ospedale. Circa 700 persone sono state evacuate in rifugi temporanei. Il complesso si trova nel distretto di Tai Po. All'indomani della notte di fuoco, sotto le torri fumanti si ritrovano alcuni sopravvissuti. E le foto della loro disperazione diventano virali.

hong kong
incendio
video evidenza