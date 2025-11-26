A fuoco i grattacieli di Hong Kong, le immagini simbolo della disperazione di un sopravvissuto

Sono saliti a 13 i morti a Hong Kong nell'incendio divampato in un complesso residenziale. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, precisando che 9 persone sono state dichiarate morte sul posto e altre 4 dopo il trasporto in ospedale. Circa 700 persone sono state evacuate in rifugi temporanei. Il complesso si trova nel distretto di Tai Po. All'indomani della notte di fuoco, sotto le torri fumanti si ritrovano alcuni sopravvissuti. E le foto della loro disperazione diventano virali.