La PROTESTA

A Firenze in piazza contro il Cubo Nero

La costruzione moderna svetta tra i palazzi ottocenteschi e sfregia lo skyline

30 Set 2025 - 13:14
01:32 

Sulle note dei Pink Floyd i manifestanti di "Salviamo Firenze" scalciano e abbattono una riproduzione in cartone del Cubo Nero, l’edificio nato dalla riqualificazione dell’ex teatro comunale e destinato ad attività ricettiva.

