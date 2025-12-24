Logo Tgcom24
TURISTI DA TUTTO IL MONDO

A Dubai neve e slitte per il Natale

Una spruzzata di fiocchi bianchi artificiali completa la magia della festa

24 Dic 2025 - 13:06
00:45 

Come in un parco a tema, il Natale a Dubai è un'attrazione per tutti adulti e bambini. Abeti giganti e scintillanti decorazioni. Per i turisti arrivati da tutto il mondo ci sono spettacoli con elfi acrobati e Babbi Natale pronti a esaudire i desideri dei piccoli. Tiepida la temperatura, ma non può mancare la neve. Musica dal vivo e giri in slitta lungo i canali. Una spruzzata qua e là di fiocchi bianchi artificiali completano la magia della festa.   

  

 

video evidenza