A Central Park apre una piscina gratuita contro il degrado

I lavori per il nuovo impianto sportivo, costato 160 milioni di dollari, hanno ridisegnato la parte nord del parco, dimenticatadi Alfredo Macchi
Central Park cambia ancora e lo fa "adattandosi" alle roventi temperature. Al confine con il quartiere di Harlem è stata aperta una nuova grande piscina, gratuita e accessibile a tutti. Può ospitare oltre mille persone. Lo staff, inoltre, offre crema da sole e pasti gratis per bambini e ragazzi sotto i 18 anni. I lavori hanno ridisegnato la parte nord del parco newyorkese, dimenticata, recuperando un vecchio impianto sportivo degli anni Cinquanta. Un investimento costato 160 milioni di dollari (con l'aiuto dai privati).
