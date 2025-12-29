Logo Tgcom24
Salute
SEMPRE PIU' KO

A Capodanno il picco dell'influenza

Colpa della forma più aggressiva e contagiosa in circolazione, la variante k."

di Roberta Fiorentini
29 Dic 2025 - 13:25
01:10 

Dal giorno di Santo Stefano è in salita il numero di persone costrette a letto, con sintomi tipici: febbre alta, anche oltre i 39 gradi, spossatezza, dolori muscolari e tosse secca. 

