A Bologna madre e figlio salvati da un doppio trapianto di cuore

È tornata a nascere Rosalba Eleuteri, 65 anni, che insieme a suo figlio ha vissuto una storia che sfida il destino. Rosalba e Daniele Bernabei di 43 anni arrivano da Fermo, ma Bologna è diventata la loro seconda casa. Per una malattia ereditaria avevano entrambi bisogno di un trapianto di cuore e al Sant'Orsola, a distanza di pochi giorni, lo hanno ricevuto entrambi. Per Daniele tutto inizia a 17 anni quando, durante una visita medico-sportiva, scopre di avere una cardiomiopatia ipertrofica. Per anni la malattia resta silenziosa, poi la situazione cambia. Rosalba ha la stessa mutazione genetica, quella che in passato ha causato il decesso prematuro delle sue due sorelle e il giorno del suo 65esimo compleanno arriva la telefonata che aspettava da una vita.