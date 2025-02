A Beirut i funerali di Nasrallah

"La resistenza resta e rimane presente, qualunque cosa pensiate, noi continueremo a esercitarla secondo le decisioni del suo comando, e non accetteremo che gli Stati Uniti controllino il Paese, non prenderete con la politica ciò che Israele non è riuscito a prendere con la guerra. I funzionari libanesi sono sotto pressione ma sono ben consapevoli degli equilibri interni. Non considerare la nostra pazienza come debolezza". Secondo quanto riportano i media libanesi sono queste le parole del leader di Hezbollah, Naim Qassem, ai funerali del predecessore Hassan Nasrallah a Beirut.