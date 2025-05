A 105 anni è medaglia d'oro: l'incredibile atleta protagonista ai World Masters Games

A 105 anni, il thailandese Sawang Janpram non ha rivali ai World Masters Games di Taiwan. È l'atleta più anziano in gara e l'unico partecipante nella sua categoria di età. Una condizione che, di fatto, gli ha garantito l'oro in tutte le discipline a cui ha preso parte: lancio del disco, giavellotto, getto del peso e perfino i 100 metri piani. La sua sola presenza è stata sufficiente per salire sul gradino più alto del podio, ma il vero traguardo per Sawang è ben più profondo: dimostrare che l'età non è un limite invalicabile