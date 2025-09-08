8 Settembre, la commemorazione di Mattarella a Roma a Porta San Paolo

A Porta San Paolo, a Roma, si sono svolte le celebrazioni dell'82esimo anniversario della Difesa di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e per il comune di Roma della vicesindaca e assessora al Bilancio, Silvia Scozzese. Le commemorazioni si sono aperte con la deposizione di una corona d'alloro da parte del presidente Mattarella alla stele commemorativa che ricorda i caduti per la difesa di Roma e sono proseguite al Parco della Resistenza con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento alla memoria degli 87mila militari caduti. Accanto al monumento che ricorda la resistenza dei romani contro i tedeschi dopo l'8 Settembre c'erano, tra gli altri, anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Presenti anche il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, iI prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e l'assessora alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili, alla Famiglia e al Servizio civile della regione Lazio, Simona Baldassarre.