nel secondo anniversario dell'attacco di hamas

7 ottobre, in centinaia si ritrovano presso il sito del Nova festival

Qui, nelle prime ore del 7 ottobre 2023, i miliziani di Hamas fecero irruzione, uccidendo 378 persone e sequestrandone decine di altre

07 Ott 2025 - 08:13
01:29 

Centinaia di persone continuano a radunarsi presso il sito del festival Nova, vicino al kibbutz nel sud di Israele di Re'im, in occasione del secondo anniversario del devastante raid compiuto fondamentalisti islamici guidati da Hamas il 7 ottobre 2023. Il festival musicale Nova si è tenuto nella zona di Re'im, vicino al confine con Gaza, nell'ambito delle celebrazioni per la festa di Sukkot del 2023. Nelle prime ore del mattino del 7 ottobre, i miliziani di Hamas hanno fatto irruzione nell'area del festival durante il loro attacco a sorpresa nel sud di Israele, uccidendo 378 persone e sequestrandone decine di altre.

