40 minuti per dirsi tutto, la chiamata tra Putin e Trump al vertice di Washington

40 minuti di telefonata, mentre Zelensky e i leader europei attendevano riuniti alla Casa bianca e mentre i bombardieri russi si alzavano per colpire ancora una volta l'Ucraina. I presidenti Trump e Putin si sono parlati in una conversazione definita da fonti russe "franca" e "molto costruttiva". Trapela tuttavia una certa divergenza di vedute tra i due presidenti ma resta la volontà di trovare un'intesa.