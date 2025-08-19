Logo Tgcom24
Il Cremlino ha ribadito di non volere truppe Nato sul confine

40 minuti per dirsi tutto, la chiamata tra Putin e Trump al vertice di Washington

"Trapela tuttavia dopo la telefonata una certa divergenza di vedute tra i due presidenti ma resta"la volontà di trovare un'intesa."

di Matteo Pedrazzoli
19 Ago 2025 - 13:01
01:28 

40 minuti di telefonata, mentre Zelensky e i leader europei attendevano riuniti alla Casa bianca e mentre i bombardieri russi si alzavano per colpire ancora una volta l'Ucraina. I presidenti Trump e Putin si sono parlati in una conversazione definita da fonti russe "franca" e "molto costruttiva". Trapela tuttavia una certa divergenza di vedute tra i due presidenti ma resta la volontà di trovare un'intesa. 

