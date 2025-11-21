25 novembre, la polizia porta in piazza la campagna "Questo non è amore"

Iniziative in tutta Italia per sensibilizzare contro la violenza di genere
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, le forze dell'ordine rinnovano il loro impegno con "Questo non è amore", progetto permanente della Direzione centrale anticrimine. L'iniziativa porta gli agenti tra la gente, nei luoghi pubblici, per offrire ascolto, accoglienza e informazione. L'obiettivo è combattere la violenza di genere e rompere il silenzio che spesso circonda le vittime. Molte donne, infatti, non denunciano per paura, vergogna o mancanza di fiducia nelle istituzioni. Con questa presenza capillare sul territorio, si punta a costruire fiducia, smontare stereotipi e incoraggiare chi subisce abusi a chiedere aiuto.