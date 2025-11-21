25 novembre, la polizia porta in piazza la campagna "Questo non è amore"

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, le forze dell'ordine rinnovano il loro impegno con "Questo non è amore", progetto permanente della Direzione centrale anticrimine. L'iniziativa porta gli agenti tra la gente, nei luoghi pubblici, per offrire ascolto, accoglienza e informazione. L'obiettivo è combattere la violenza di genere e rompere il silenzio che spesso circonda le vittime. Molte donne, infatti, non denunciano per paura, vergogna o mancanza di fiducia nelle istituzioni. Con questa presenza capillare sul territorio, si punta a costruire fiducia, smontare stereotipi e incoraggiare chi subisce abusi a chiedere aiuto.