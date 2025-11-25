25 novembre, a Sydney scarpe vuote per le vittime di violenza di genere

A Sydney, nel cuore di Martin Place, centinaia di scarpe vuote sono state disposte in fila per ricordare le vittime della violenza domestica e familiare. La veglia "No More Empty Shoes", organizzata il 25 novembre, ha riunito operatori, sopravvissuti e cittadini comuni in un momento di silenzio e riflessione. Ogni paio di scarpe rappresenta una donna uccisa durante l'anno, mentre i giocattoli posati accanto ricordano i bambini vittime di abusi. Le persone hanno deposto rose rosse e acceso candele per onorare chi non c'è più. L'iniziativa, parte del movimento ONU "UNITE! Attivismo durante i 16 giorni contro la violenza di genere", ha voluto dare un volto all'emergenza che continua a colpire famiglie in tutto il mondo.