2,9 miliardi di multa a Google, Trump non ci sta

L’accusa di Bruxelles - ha spiegato in un comunicato Teresa Ribera, la commissaria della concorrenza - è che Google avrebbe usato a proprio beneficio la sua centrale di selezione delle richieste di pubblicità online.



La Commissione chiede quindi che il colosso americano ponga fine a queste pratiche preferenziali.

In questi anni la società americana è stata già multata più di una volta dall’antitrust europea: nel 2017, nel 2018 e nel 2019 perché, a sua avviso, Google ha abusato della sua posizione dominante di mercato fin dal 2014.