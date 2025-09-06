Logo Tgcom24
il tycoon minaccia altri dazi in risposta

2,9 miliardi di multa a Google, Trump non ci sta

L'accusa di Bruxelles è che il gigante della tecnologia abbia usato a proprio beneficio la sua centrale di selezione delle richieste di pubblicità online

di Silvia Longo
06 Set 2025 - 13:25
01:16 

Il presidente americano Trump non ci sta. "La maxi multa della Commissione europea da quasi tre miliardi a Google è ingiusta - dice - e la sua amministrazione è pronta a dar battaglia per evitare che queste azioni discriminatorie continuino".
Il tycoon minaccia altri dazi in risposta. Grazie alla legge sul commercio che consente di imporre tariffe doganali contro pratiche giudicate discriminatorie per annullare le sanzioni considerate ingiuste alle aziende americane.

L’accusa di Bruxelles - ha spiegato in un comunicato Teresa Ribera, la commissaria della concorrenza - è che Google avrebbe usato a proprio beneficio la sua centrale di selezione delle richieste di pubblicità online. 
 
La Commissione chiede quindi che il colosso americano ponga fine a queste pratiche preferenziali.  
In questi anni la società americana è stata già multata più di una volta dall’antitrust europea: nel 2017, nel 2018 e nel 2019 perché, a sua avviso, Google ha abusato della sua posizione dominante di mercato fin dal 2014.

