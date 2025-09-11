11 settembre, 24 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle

Un aereo colpì il grattacielo nord alle 8:46 del mattino, alle 9:03 il secondo fu pilotato dai terroristi contro quello sud. Le due torri si sbriciolarono cambiando per sempre lo skyline di New Yorkdi Simone Cerrano
Sono passati 24 anni esatti dall'attacco al cuore dagli Stati Uniti. Due Boeing 767 si schiantarono contro le Torri Gemelle del World Trade Center. Uno colpì il grattacielo nord alle 8:46 del mattino, alle 9:03 il secondo aereo fu pilotato dai terroristi contro quello sud. Le due torri si sbriciolarono cambiando per sempre lo skyline di New York.
Un terzo velivolo si schiantò contro il Pentagono. Il quarto, che nel folle disegno dei terroristi di Al Qaida avrebbe dovuto colpire il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington, precipitò in Pennsylvania grazie, si scoprì poi, all’intervento eroico dei passeggeri e dell'equipaggio. Un attacco terroristico condotto da 19 estremisti islamici che cambiò il corso della storia.
