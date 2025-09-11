11 settembre, 24 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle: le immagini storiche dell'attentato che cambiò il mondo

Il mattino dell'11 settembre 2001 diciannove terroristi di Al Qaeda presero il comando di quattro aerei di linea in viaggio verso la California. I dirottatori condussero due Boeing 767 a schiantarsi contro le Torri Gemelle del World Trade Center. Un attacco al cuore di New York, dell'America, dell'intero mondo occidentale. Le immagini di quell'attentanto sono ancora nitide nella memoria di chi le ha vissute, incollato alla televisione, incredulo. Il primo velivolo, il volo American Airlines 11, si schiantò contro la Torre Nord, tra il 93° e il 99° piano, alle 8.46. Il secondo, il volo United Airlines 175, colpì la Torre Sud tra il 78° e l'84° piano alle 9:03. Circa un'ra dopo, 56 minuti per la precisione, dopo l'impatto il grattacielo crollò su se stesso, si sbriciolò in diretta tv mondiale a causa delle fiamme. Alle 10.28 anche il primo edifico colpito collassò: furono così cancellate dallo skyline di New York le inconfondibili Torri Gemelle. Il terzo aereo, il volo American Airlines 77, si schiantò contro il Pentagono. Il quarto volo, lo United Airlines 93, con cui i terroristi volevano colpire il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington, precipitò vicino Shanksville in Pennsylvania. Dalla registrazione delle scatole nere è emerso che i passeggeri e i membri dell'equipaggio tentarono, senza riuscirci, di riprendere il controllo del velivolo. Il bilancio degli attentati che hanno segnato profondamente la storia del XXI secolo (e non solo) sarà di 2996 morti, 6400 feriti e 24 dispersi. Un'ecatombe impossibile da dimenticare.