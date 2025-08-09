"World Humanoid Robot Games", gli allenamenti delle squadre di calcio a Pechino

Squadre di robot provenienti dalla Cina e da altri Paesi si stanno allenando nella pista di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Si stanno preparando per la prima edizione dei "World Humanoid Robot Games", che si terranno dal 14 al 17 agosto nella capitale cinese. Secondo gli organizzatori sono trenta le squadre di robot provenienti da Paesi come Stati Uniti, Brasile, Germania e Portogallo che si sono iscritte al torneo di calcio. Nel video gli allenamenti della squadra Shanhai della China Agricultural University, seconda classificata alla RoboCup Humanoid Robot Soccer World Cup tenutasi in Brasile a giugno. Due gruppi di robot umanoidi si sono affrontati in partite di calcio 5 contro 5 completamente autonome e alimentate esclusivamente dall'intelligenza artificiale. Dotati di sensori visivi avanzati, i robot sono in grado di identificare il pallone e muoversi agilmente sul campo. Sono stati inoltre progettati per rialzarsi da soli dopo una caduta.