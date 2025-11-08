Vacanze romane per Robert De Niro

C'era una volta...a Roma. Robert De Niro ha completato le sue "vacanze romane": ha ricevuto la lupa capitolina, massima onorificenza della Capitale, incontrato Papa Leone, suo connazionale, e celebrato un capolavoro senza tempo, "C'era una volta in America", presentandone una proiezione speciale nell'ambito del "fuori sala", format della rassegna alice nella città."C'era una volta in America" era stato girato in parte nella Capitale è un film legato a due romani d'eccezione: Sergio Leone ed Ennio Morricone. "Ho lavorato a "C'era una volta in America" per un anno della mia vita, dopo averne iniziato a parlare dieci anni prima della sua effettiva realizzazione: - ha detto - per Sergio Leone era molto più di un film, era un atto d'amore, qualcosa che non voleva davvero portare a compimento, per non dover chiudere questo meraviglioso capitolo della nostra vita".