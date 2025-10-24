Logo Tgcom24
Un progetto ambizioso

Usa, iniziata la costruzione della nuova White House Ballroom

Donald Trump ha cominciato i lavori per la sala da ballo senza autorizzazioni

di Viviana Guglielmi
24 Ott 2025 - 14:21
01:34 

Dove fino a poche settimane fa si affacciavano gli uffici della First lady e il piccolo teatro presidenziale, oggi si alzano impalcature e si muovono ruspe. L'ala est della Casa Bianca cambia volto: è cominciata la costruzione della nuova White House Ballroom, la sala da ballo voluta da Donald Trump. Un progetto ambizioso, pensato per trasformare la residenza presidenziale in un palcoscenico capace di accogliere i grandi appuntamenti della diplomazia internazionale. Lo spazio di 8000 metri quadrati sarà imponente: pavimenti in marmo chiaro, colonne corinzie rivestite d’oro, pareti bianche ornate da stucchi e una cupola centrale che richiama le grandi architetture cerimoniali americane del primo novecento.           