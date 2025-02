"Un aereo ha tagliato la nostra coda": collisione in pista a Seattle

Collisione tra due aerei all'aeroporto di Seattle, nello stato di Washington. Un aeromobile della Japanese Airlines, mentre era in fase di rullaggio, ha urtato contro la coda di un aereo della Delta Airlines in fase di de-icing (sghiacciamento). Secondo le autorità aeroportuali, non ci sono feriti. "Eravamo fermi sulla pista a Sea Tac e un altro aereo ci è finito contro, ha tagliato la nostra coda. E' stato spaventoso", ha scritto una passeggera su X. "L'aereo ha oscillato, un rumore forte, molto spaventoso, è in corso un'ispezione", ha aggiunto.