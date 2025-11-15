Ucraina, droni e missili russi su obiettivi civili

Si susseguono gli allarmi aerei in Ucraina dopo l'attacco tra i più massicci lanciato nella notte tra giovedì e venerdì: centinaia di droni e decine di missili russi su obiettivi civili. Triplicati i raid alle ferrovie negli ultimi 3 mesi. Nelle ultime 24 ore si contano 9 vittime e 54 feriti in tutto il Paese. Zelensky accusa Putin di terrorismo per colpire sistematicamente la popolazione civile. E mentre la campagna militare entra nel quinto inverno, Mosca aumenta la pressione per spezzare la resistenza ucraina e avanza a est del paese. Succede a Pokrovsk città simbolo del Donetsk, ma anche in altri villaggi dell'Oblast di Dnipro.