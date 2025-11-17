Logo Tgcom24
Tom Cruise ha vinto l'Oscar Onorario ai Governors Award 2025

"Le star di Hollywood accorrono per vedere Tom Cruise e Dolly Parton ricevere gli Oscar onorari

17 Nov 2025 - 14:44
02:20 