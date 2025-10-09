Logo Tgcom24
DAL 15 OTTOBRE

"This is me", Silvia Toffanin torna con tre prime serate

Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione, il programma riparte il 15 ottobre ritorna con un format rinnovato"

di Eleonora Rossi Castelli
09 Ott 2025 - 14:40
00:50 

Il racconto di un sogno che è diventato realtà... le emozioni di una carriera, e di una vita, straordinarie. "Incredibile che sia successo a me" racconta Laura Pausini. Da mercoledì 15 ottobre in prima serata su canale 5 Silvia Toffanin torna con la seconda edizione di "This is me", prodotto per Mediaset da Fascino pgt. Tre serate evento dedicate a grandi personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport, come Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini e Christian De Sica. Tra ricordi e grandi emozioni, la celebrazione del talento che può cambiare la vita...

 