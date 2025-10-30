"This is me", Loredana Bertè: "Non ho mai superato la morte di Mimì"

"Non ho mai superato la morte di Mimì". Ospite a "This Is Me", Loredana Bertè torna a parlare della scomparsa della sorella Mia Martini, avvenuta il 12 maggio 1995. "Il dolore non ha scadenze e io da quel giorno non sono mai riuscita a superarla. Ancora oggi", ha rivelato.

La cantante ha infine interpretato insieme all'ex vincitore "Amici" Alberto Urso, uno dei brani di Mia Martini che ha segnato la storia della musica italiana: "Almeno tu nell'universo".