"This is Me" di nuovo leader della serata

"This is Me", un grande successo. Ascolti record per il terzo e ultimo appuntamento su Canale 5 dello show evento condotto da Silvia Toffanin e prodotto per Mediaset da Fascino Pgt, che si aggiudica ancora la prima serata con 3 milioni di spettatori totali e il 23.35% di share. Il programma che celebra e racconta i grandi talenti, ha sfiorato picchi di 6.000.000 di spettatori totali e del 30% di share. I personaggi piu amati del mondo dello sport della musica e dello spettacolo. Il volo, Gerry Scotti, Gianluigi Buffon, Federica Pellegrini, Alessandro Del Piero, e poi ancora Fiorella Mannoia, Loredana Bertè con Alberto Urso, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira e tanti altri. Il potere dei ricordi, la forza dell'autenticità ...dietro alle grandi carriere dei volti noti, il talento unito all'impegno, al sacrificio.