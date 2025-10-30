"This Is Me", Del Piero: "La Serie B dopo il Mondiale è stata traumatica"

Tra gli ospiti della terza puntata di "This Is Me" è stato accolto in studio anche Alessandro Del Piero. L'ex campione della Juventus si è soffermato sulle gioie della sua lunga carriera con la Vecchia Signora, tornando anche sulla scelta di retrocedere con la squadra in Serie B subito dopo aver vinto la Coppa del Mondo con la Nazionale. "Un momento difficile c'è stato, però ne siamo usciti con una decisione presa serenamente", ha raccontato nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

"Fa parte del percorso, ci sono momenti fantastici che il calcio mi ha permesso di vivere e altri che ti mettono alla prova", ha concluso.