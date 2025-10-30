"This Is Me", Buffon sull'esordio in Serie A del figlio Louis Thomas: "Mi ha anticipato"

"Volevo fargli un'iniziazione da portiere, ma è stato bravo lui a dirmi di voler fare l'attaccante". Ospite a "This Is Me", Gigi Buffon si sofferma sul figlio Louis Thomas, centravanti del Pisa che ha fatto il suo esordio in Serie A nella sfida di campionato con il Bologna dello scorso 5 ottobre. "Si è permesso di anticiparmi di una settimana", ha scherzato l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, descrivendo le emozioni nel vedere il figlio nella massima serie.