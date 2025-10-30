Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Di padre in figlio

"This Is Me", Buffon sull'esordio in Serie A del figlio Louis Thomas: "Mi ha anticipato"

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale commenta il recente debutto del primogenito

30 Ott 2025 - 10:22
00:59 

"Volevo fargli un'iniziazione da portiere, ma è stato bravo lui a dirmi di voler fare l'attaccante". Ospite a "This Is Me", Gigi Buffon si sofferma sul figlio Louis Thomas, centravanti del Pisa che ha fatto il suo esordio in Serie A nella sfida di campionato con il Bologna dello scorso 5 ottobre. "Si è permesso di anticiparmi di una settimana", ha scherzato l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, descrivendo le emozioni nel vedere il figlio nella massima serie.