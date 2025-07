Texas, catastrofico il bilancio delle alluvioni che hanno spazzato via i campi estivi

Campi estivi trasformati in trappole mortali, un fiume che in un’ora si gonfia di 6 metri, e la rabbia dei genitori: "Dov’era l’allerta?". Il Texas conta le sue vittime, almeno 51, di cui 15 minorenni. Ma è un bilancio e’ destinato a salire: 27 bambine, quasi tutte tra i 9 e i dieci anni, risultano ancora disperse. È il dramma del Camp Mystic, storico campeggio per ragazze travolto dalla piena del fiume Guadalupe nella contea di Kerr. Una valanga d’acqua e fango ha spazzato via abitazioni, tende, dormitori, vite. Tra le vittime anche la proprietaria e la direttrice del campo e il responsabile di un centro estivo vicino.