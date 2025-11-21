Terremoto in"Bangladesh, morti e feriti a Dacca

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Bangladesh. Il sisma di magnitudo 5,5 è stato avvertito anche in India. Il terremoto si è verificato intorno alle 10:38 ora locale, 5:38 italiane. L'epicentro è stato individuato nella città di Narsingdi a una profondità di 5 km. Ci sarebbero sei vittime, ma si teme che il bilancio possa essere pesante. nel video delle telecamere di sorveglianza i momenti della scossa.