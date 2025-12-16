Tensioni in giunta in Sardegna sull'ampliamento della fabbrica di bombe

La decisione è attesa a ore, ma l'Alleanza verdi e sinistra avverte: "Noi voteremo comunque contro". Un messaggio chiaro per Alessandra Todde, presidente pentastellata della Regione Sardegna. Sul tavolo della governatrice, un vero e proprio dilemma: l'ampliamento dello stabilimento della filiale del colosso tedesco Reheinmetall che, nel Sulcis, fabbrica ordigni bellici, destinati anche a Israele. La richiesta, moltiplicare le linee produttive per far fronte alla crescente richiesta di armi, ha già creato molte tensioni. La giunta ha preso tempo chiedendo una valutazione di impatto ambientale. Ma ora è prevista la scadenza del Tar. Dunque, sulla carta, la giunta dovrebbe pronunciarsi. Il rischio concreto è quello di una pesante spaccatura interna e della mobilitazione dello stesso elettorato, in primis, il movimento pacifista, molto forte in Sardegna, che ha sostenuto l'attuale presidente e ora sollecita un secco no.