"Temptation Island", Valeria Vassallo è incinta: "Un cuore in più batte con noi"

Valeria Vassallo e Vincenzo Varrica aspettano un bambino. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia sui social, dove ha pubblicato un tenero filmato per mostrare la pancia. "Mamma mia... che sorpresa! Da un semplice brindisi... a un annuncio col botto! Tra un sorriso e un brindisi, abbiamo deciso di condividere con voi la gioia più grande… Un cuore in più che batte con noi. E tra scarpette e ecografie… il nostro cuore esplode d’amore. Stay tuned… la famiglia si allarga", hanno scritto su Instagram. Valeria Vassallo partecipò a "Temptation Island" nel 2016 in coppia con l'ex fidanzato Roberto Ranieri.