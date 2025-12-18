"Svelate il mistero del foglio che tirò giù il muro di Berlino": tribunale tedesco ordina di togliere il segreto

A volte a fare la storia sono piccoli imprevisti, come un appunto mal interpretato scritto a mano su un foglietto. È quello che è accaduto il 9 novembre 1989. Mentre molti tedeschi dell'est si sono riversati in Cecoslovacchia che ha aperto le frontiere con l'ovest il portavoce del Politburo della Germania est Günter Schabowski annuncia che il governo è pronto a togliere le restrizioni ai viaggi senza però fornire ulteriori dettagli.