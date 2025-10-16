Logo Tgcom24
"Storie oltre i confini"

Il 28 Ottobre, al Cinema Conca Verde di Bergamo, Festival del Cinema Nuovo presenta una rassegna di cortometraggi internazionali.

16 Ott 2025 - 11:28
