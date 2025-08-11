Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
ESPERIENZA DA INCUBO

"Sottopagato e in una stanza piena di muffa", la denuncia dell'animatore a Rimini diventa virale

Gilberto Contadin ha lasciato il lavoro al primo giorno e ha raccontato la sua esperienza in un video che ha fatto il giro del web.

11 Ago 2025 - 16:01
00:58 

È diventata virale sui social la denuncia di Gilberto Contadin, giovane animatore che ha abbandonato il lavoro in un hotel a Rimini al primo giorno per le pessime condizioni dell’alloggio e il basso compenso. Nel video, diventato virale su TikTok, Contadin racconta di camere umide, muffa, bagni senza finestre e moquette bagnata. “Non è giusto che nessuno reagisca di fronte a situazioni del genere”, afferma il neolaureato.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri