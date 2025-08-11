"Sottopagato e in una stanza piena di muffa", la denuncia dell'animatore a Rimini diventa virale

È diventata virale sui social la denuncia di Gilberto Contadin, giovane animatore che ha abbandonato il lavoro in un hotel a Rimini al primo giorno per le pessime condizioni dell’alloggio e il basso compenso. Nel video, diventato virale su TikTok, Contadin racconta di camere umide, muffa, bagni senza finestre e moquette bagnata. “Non è giusto che nessuno reagisca di fronte a situazioni del genere”, afferma il neolaureato.