"Settimana europea dell'uguaglianza di genere", Sberna:""Von"der"Leyen,"Metsola"e Meloni esempi"

"Noi abbiamo una presidente della Commissione e una presidente del Parlamento donne. In Italia abbiamo Giorgia Meloni, una presidente del Consiglio donna. Ci sono tanti attori, tante attrici di questo puzzle che lavorano affinché il divario di genere sia sempre più solo un racconto, possa assottigliarsi sempre di più e anzi diventi un'opportunità per tutte, dato gli esempi delle donne citate precedentemente". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna ai microfoni di TotalEU Production a margine dell'evento "Affrontare il divario dei talenti. Creare le condizioni affinché ogni talento possa brillare", che si è tenuto il 4 novembre al Parlamento europeo a Bruxelles.