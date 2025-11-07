"Settimana europea dell'uguaglianza di genere", Sberna: "Merito e competenze non hanno genere"

"Merito e competenze non hanno genere. Le istituzioni devono poter creare le migliori condizioni affinché i talenti possano brillare e crescere nei loro contesti". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna ai microfoni di TotalEU Production a margine dell'evento "Affrontare il divario dei talenti. Creare le condizioni affinché ogni talento possa brillare", che si è tenuto il 4 novembre al Parlamento europeo a Bruxelles.