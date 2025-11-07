"Settimana europea dell'uguaglianza di genere", la presidente della Commissione FEMM: "Le donne non devono sentirsi sole"

"Per le donne è importante sapere che quello che succede a ognuna quando ci si trova davanti a un ostacolo, ad esempio nell'ambito della carriera, è qualcosa che capita a tutte. Sarà così più facile superare quel momento e lottare per ottenere un mondo migliore con più uguaglianza". Lo ha detto Lina Gálvez, presidente della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, ai microfoni di TotalEU Production a margine dell'evento "Affrontare il divario dei talenti. Creare le condizioni affinché ogni talento possa brillare", che si è tenuto il 4 novembre al Parlamento europeo a Bruxelles.