Scontri pro Pal, non si fermano le proteste

Cortei, presidi e flash mob. Non si sono ancora fermate le proteste in tutta Italia per sostenere il popolo palestinese, ed è già allerta per il corteo di sabato 4 ottobre a Roma, a Porta San Paolo, dove i manifestanti di tutta Italia confluiranno nella Capitale. Previste migliaia di persone. Ancora tensioni e scontri a Torino ieri pomeriggio. I manifestanti hanno tentato di raggiungere l'aeroporto di Caselle, bloccando il traffico. La polizia ha cercato di fermarli, così sono cominciati lanci di sassi e petardi contro gli agenti. Dopo pochi minuti gli scontri. Due poliziotti e una decina di persone sono rimaste ferite. Qualche giorno prima i manifestanti avevano bloccato le stazioni ferroviarie. Più di 20 mila i manifestanti scesi in piazza ieri sera a Genova, sventolando bandiere della Palestina. La polizia ha scortato il corteo fino a tarda serata, momenti di tensione si sono registrati quando una parte della folla si è staccata per raggiungere il porto. Alla fine però la situazione è rimasta sotto controllo.

