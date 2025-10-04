Sarah Mullally prima arcivescova della Chiesa d'Inghilterra

Una svolta epocale, in quasi 500 anni di storia non era mai successo: una donna è stata scelta come nuovo arcivescovo di Canterbury, la massima autorità spirituale della chiesa d’Inghilterra. Sarah Mullally, 63 anni, già vescovo di Londra, ex infermiera, sposata e madre di due figli, dal prossimo marzo guiderà questa chiesa che conta oltre 85 milioni di fedeli in 165 paesi del mondo che prevede l'ordinazione delle donne, e non obbliga i preti al celibato. Re carlo, capo nominale della chiesa anglicana, ha firmato la nomina, approvandola, dopo un lungo periodo di discernimento della commissione che si è occupata di questa scelta.Mullally subentra a Justin Welby che si era dimesso nel novembre dello scorso anno travolto dalle accuse per la malagestione di casi di pedofilia nella chiesa anglicana.

