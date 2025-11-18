 Renato Schifani a Tgcom24: "Nella Sanità meno politica e più meritocrazia"

"Credo che fosse ormai indispensabile e necessario, data la situazione in cui si trova la Regione Siciliana e anche il mio governo, dare una risposta di maggior rigore sul piano della selezione dei direttori generali della sanità. Meno politica e più meritocrazia. Questo è il mio messaggio: regole estremamente rigorose" così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, annuncia a Tgcom24 come interverrà sulla questione nomine. "La prossima settimana - aggiunge - in giunta valuterò di applicare una commissione stabile di super esperti, di persone oltre ogni sospetto di appartenenza politica che guardino con attenzione anche attraverso colloqui a una valutazione stringente sulla scelta dei migliori, perché per me la salute dei cittadini è un imperativo categorico della mia missione di governo poi viene la politica".