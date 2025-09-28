Renato Farina a Tgcom24: "Esclusione mal giustificata, il docufilm sarà trasmesso in Senato"

"Miracolo Milano" è stato escluso dal Festival del Cinema di Roma: "Credo che la scelta rientri nei pregiudizi culturali dei circoletti di amichettismo"
"Sono completamente d'accordo con quanto ha detto il governatore Fontana. L'esclusione di "Miracolo a Milano" dal Festival del cinema di Roma è un'esclusione giustificata male. Credo che rientri nei pregiudizi culturali di quei "circoletti di amichettismo", che pensano di orientare la visione del mondo". Con queste parole Renato Farina, autore del docufilm escluso, commenta a Tgcom24 quanto accaduto e aggiunge: "Il documentario sarà trasmesso da Mediaset e in Senato che è un luogo più autorevole della Festa del Cinema di Roma. Spiace perché i romani non potranno trovare un argomento di dialogo su Milano".
L'autore spiega perché Milano sia così attrattiva: "Questo film è stato giudicato, da quello che è trapelato, di interesse locale. Milano non ha un interesse locale, è un vezzo di Roma di qualificare ciò che è fuori da se stessa. Milano è una delle città più attrattive al mondo, lo dico in base a quello che abbiamo potuto vedere dagli indici di gradimento che la città suscita in tutte le categorie, da quella turistica a quella degli investimenti. - ha aggiunto Farina - Negli ultimi venti anni Milano ha attratto 30 miliardi di investimenti immobiliari dall'estero, investimenti di altissimo livello qualitativo. Il film racconta un'epopea, come è potuto accadere tutto questo. E credo che questo non sia solo un insegnamento, ma anche un'avventura molto interessante da gustare, ci sono delle immagini inedite, che sono strepitose e che non si erano mai viste".
