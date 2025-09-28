Renato Farina a Tgcom24: "Esclusione mal giustificata, il docufilm sarà trasmesso in Senato"

L'autore spiega perché Milano sia così attrattiva: "Questo film è stato giudicato, da quello che è trapelato, di interesse locale. Milano non ha un interesse locale, è un vezzo di Roma di qualificare ciò che è fuori da se stessa. Milano è una delle città più attrattive al mondo, lo dico in base a quello che abbiamo potuto vedere dagli indici di gradimento che la città suscita in tutte le categorie, da quella turistica a quella degli investimenti. - ha aggiunto Farina - Negli ultimi venti anni Milano ha attratto 30 miliardi di investimenti immobiliari dall'estero, investimenti di altissimo livello qualitativo. Il film racconta un'epopea, come è potuto accadere tutto questo. E credo che questo non sia solo un insegnamento, ma anche un'avventura molto interessante da gustare, ci sono delle immagini inedite, che sono strepitose e che non si erano mai viste".