A Roma

"Questa casa sarà bombardata a breve": il flash mob per Gaza

Pioggia di volantini e sirene antiaeree alla Garbatella: in genere è il messaggio dell'esercito israeliano ai palestinesi

30 Set 2025 - 13:14
00:43 

Un flash mob per dimostrare solidarietà alla popolazione palestinese è andato in scena in un quartiere della Garbatella a Roma. Una pioggia di volantini è stata lanciata mentre nel frattempo si sentiva il rumore delle sirene antiaeree. Su centinaia di fogliettini bianchi la scritta "La tua casa sarà bombardata tra 10 minuti. Vattene subito" vuole provare a dare anche solo lontanamente l'idea di cosa significhi vivere a Gaza, dove la popolazione riceve spesso "messaggi" di questo tipo. "Questo è il messaggio che l'IDF invia alle persone palestinesi 10 minuti prima di bombardare. In 10 minuti devono prendere le loro vite e spostarsi verso nessuna meta per provare a salvarsi", si legge ancora nel volantino. L'iniziativa di solidarietà, con il popolo palestinese vittima dell'assedio israeliano a Gaza e con la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, è stata voluta dai membri della "Garbatella solidale e resistente".

