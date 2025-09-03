"Qualcuno ha lanciato un oggetto dalla finestra della Casa Bianca" | Trump: "Impossibile, è AI"

Giallo sul filmato diffuso da un account Instagram. Un funzionario parla di "un manutentore", il presidente nega
È diventato virale sui social un video che mostrerebbe una persona lanciare un oggetto dalla finestra del piano superiore della Casa Bianca. Come riporta "Newsweek", il video sarebbe stato originariamente diffuso da un profilo Instagram chiamato "Washingtonian Problems". L'account sostiene di aver ricevuto il filmato in forma anonima. Come scrive il "Time", un funzionario Usa ha affermato che l'oggetto sarebbe stato lanciato da "un appaltatore che stava effettuando lavori di manutenzione ordinaria mentre il presidente era assente". Donald Trump, infatti, nell'ultimo fine settimana era a giocare a golf a Sterling, in Virginia, per le festività del Labor Day.
Sui social, tra il serio e il faceto, si ipotizza che dietro il lancio ci possa essere addirittura Melania Trump. "Quando le donne sono arrabbiate sono solite lanciare oggetti dalle finestre", ha scritto un utente, facendo riferimento alle voci di una presunta crisi coniugale tra la first lady e il tycoon. Altri hanno cominciato a chiedersi se Melania fosse o meno a Washington in quel fine settimana. Il video "incriminato" è stato anche mostrato a Trump durante una conferenza stampa. "È stato probabilmente generato dall'Intelligenza artificiale", ha sentenziato il presidente, aggiungendo che un video del genere non può essere reale perché "non si possono aprire le finestre" della Casa Bianca, che "sono tutte pesantemente blindate e antiproiettile".
