Cultura
LIBRI

"Qualcosa che brilla" di Michela Marzano

Il romanzo che racconta l'adolescenza di oggi

di Carlo Gallucci
29 Set 2025 - 13:50
01:19 

L'adolescenza è sempre stata "sconcertante" per quegli adulti che non si ricordano che adolescenti sono stati. Ma l'attuale generazione, per loro, è quasi "incomprensibile". A questo mondo Michela Marzano dedica un romanzo, "Qualcosa che brilla" (Rizzoli). Protagonisti un medico e tanti ragazzi.

