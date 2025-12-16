Qatargate, il Parlamento vota per revoca dell'immunità dell'eurodeputata Moretti

Nessuna marcia indietro. Il Parlamento di Strasburgo ha detto sì alla richiesta di revoca dell’immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, confermando la decisione della commissione affari giuridici nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, l'indagine sulla corruzione e il riciclaggio nell'Ue esplosa a dicembre 2022. 497 i voti a favore (tra cui quelli dei 5 stelle, con un nuovo evidente strappo all'interno del campo largo), 139 i no e 15 gli astenuti. L'Eurocamera ha invece votato a favore della conferma dell'immunità per l'altra eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini, anche lei finita nell'inchiesta. Moretti - sospettata di associazione criminale finalizzata alla corruzione - si difende e respinge le accuse: "Sono amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali. Spero di essere ascoltata in Procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse. Non è tardato ad arrivare il commento del capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti: "Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati".