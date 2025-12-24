Logo Tgcom24
Mondo
nei pressi della capitale turca

Precipita aereo in Turchia, morto il generale Al-Haddad

Il capo di stato maggiore viaggiava su un velivolo con altri militari"

24 Dic 2025 - 13:56
Centinaia di rottami di piccole dimensioni sono quel che resta sulle colline di Haymana a 70 chilometri da Ankara del piccolo jet privato che si è schiantato ieri sera con 8 passeggeri a bordo. Tra loro il capo di stato maggiore libico Mohammad al-haddad, quattro suoi collaboratori tra cui il capo delle forze terrestri e il responsabile dell'industria bellica, e tre membri dell'equipaggio. Il Falcon 50 era decollato dall'aeroporto della capitale turca diretto in Libia alle 20 e 10. Quaranta minuti dopo via radio il comandante ha chiesto un atterraggio di emergenza per un guasto all'impianto elettrico. Il velivolo ha invertito la rotta, ma due minuti dopo è scomparso dai radar. 